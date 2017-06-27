Лагно: общалась только с россиянками, с украинками даже жили в разных гостиницах

Российская шахматистка Екатерина Лагно, ранее выступавшая за национальную команду Украины, поделилась впечатлениями от победы россиянок на командном чемпионате мира. В последнем туре встречались сборные России и Украины.



«Мы все очень сильно устали. Я счастлива и довольна, но праздновать будем позже. Конечно, мы немного отметили чемпионство, однако основная часть впереди. Выходила на матч с Украиной как на обычный. Ничего особенного не происходило. Всегда стараюсь играть против фигур, а не конкретных имён. Нужно было набирать половину очка, и план удалось перевыполнить.



Общалась ли с бывшими партнёршами по сборной Украины? Дело в том, что, когда начинается чемпионат, становится просто не до этого. Каждый шахматист ведёт довольно закрытый образ жизни и сконцентрирован исключительно на турнире. Общалась только с тренерами и подругами по сборной России. С украинской командой даже жили в разных гостиницах. А уж когда приходишь играть, становится тем более не до общения. Вышла на свою партию, закончила её и отправилась домой.



Самая важная победа была одержана уже в первом туре над китаянками, ведь на второй доске у них играла действующая чемпионка Тань Чжунъи. Этот матч в итоге всё и решил. Мы выиграли — 3:1, стали чемпионками, а Китай остался вторым», — сказала Лагно в интервью RT.