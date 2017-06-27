Фигуристка Медведева представила на выставке в Москве рисунки в стиле аниме

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева представила публике свои рисунки в стиле аниме на выставке «Олимпийское ателье», которая проходит в Москве и продлится до 3 сентября, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



«На выставке Женя официально дебютировала как художник. Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьёзному развитию её увлечения», — дал свой комментарий куратор выставки Андрей Уваров.

Посмотреть некоторые рисунки Евгении Медведевой можно на официальном сайте ФФККР.