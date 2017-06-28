Зайцева: сейчас много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодёжи

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, чем занимается в Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, а также отметила важность патриотического воспитании молодых спортсменов.



«В настоящее время я вхожу в состав Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Это общественная организация, которая обеспечивает взаимодействие атлетов с Международным Олимпийским Комитетом. Для того, чтобы из маленьких спортсменов выросло как можно больше таких высококлассных чемпионов, необходима материальная база – тиры, трассы со стрельбищем. В Москве сейчас как раз строится физкультурно-спортивный биатлонный комплекс, с которым, надеюсь, будет связана моя дальнейшая деятельность. Для управления таким объектом нужны определенные знания в области спортивного менеджмента. Поэтому с удовольствием приняла предложение Фонда поддержки олимпийцев пройти курс повышения квалификации в РМОУ в Сочи. Формат краткосрочного обучения замечательно подходит для атлетов, которые завершили соревновательную карьеру, имеют богатый практический опыт в спортивной сфере, а также базовое физкультурное образование.



Передавать мастерство ребятишкам в новом спортивном комплексе? Если вы имеете в виду тренерскую работу, то, вполне может быть. Но основная задача пока — создание в Москве первого физкультурно-спортивного комплекса с закрытым 50-ти метровым биатлонным тиром. Когда сама тренировалась, всегда по-доброму завидовала спортсменам из Ханты-Мансийска, Тюмени, Чайковского, Санкт-Петербурга, где созданы настоящие биатлонные комплексы с трассами и стрельбищем. В Москве я в основном готовилась в лесопарке, где можно было делать только беговые упражнения. А ведь биатлонисту надо постоянно практиковаться в стрельбе, такой навык теряется очень быстро. Поэтому всегда мечтала, чтобы в моем родном городе появился настоящий биатлонный комплекс. Дело это совсем не простое. В столице практически нет места, где можно было бы устроить хорошую трассу.

Насколько популярен биатлон? Если говорить о спорте высших достижений, то сегодня российский биатлон находится «в стадии накопления резервов». Многие сильные спортсмены свою карьеру уже закончили, а молодые ещё растут. Все это можно объяснить переходным периодом 90-х годов прошлого века. Замечательно, что сейчас много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Очень важно чтобы спортсмен, поднимаясь на пьедестал понимал, что его личное достижение — это достижение страны. Надеюсь, что с появлением нового биатлонного тира в Москве желающих заниматься биатлоном станет ещё больше. Ведь это традиционно популярный в нашей стране вид спорта, заниматься им хотят много ребят», — приводит слова Зайцевой Юг Times.