Два игрока в американский футбол получили ранения, помогая другу вернуть телефон

Два футболиста клуба университета Вандербильта (Нэшвилл, США) получили огнестрельные ранения, пытаясь помочь своему одноклубнику продать его телефон, сообщает The Guardian.

По данным источника, 19-летний Донавен Теннисон выставил на продажу свой телефон на одном из интернет-сайтов. Покупатель нашёлся весьма быстро. Теннисон договорился с ним о встрече на автостоянке в понедельник вечером. В ходе встречи телефон у него украли, а позже выставили на продажу на том же сайте.

Тогда Теннисон вновь назначил встречу продавцу, но уже не от своего имени. Вместе с Донавеном возвращать телефон поехали его одноклубники — 18-летние Тэй Дейли и Фрэнк Коппет. Парни прибыли на место встречи на «Тойоте», принадлежащей Дейли. Футболисты вышли из машины, при этом Коппет держал в руках пневматический пистолет. Покупатель вышел к футболистам с настоящим пистолетом и открыл стрельбу.

В результате инцидента Дейли получил лёгкое ранение в ногу, а Фрэнк Коппет — в руку. Жизни спортсменов ничто не угрожает.

Университет уже заявил, что поможет в расследовании и окажет всевозможное содействие.