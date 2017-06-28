Российские пятиборки выиграли золото в командном турнире на юниорском ЧЕ

Российские пятиборки Ксения Фральцова, София Серкина и Вероника Ефимова одержали победу на юниорском чемпионате Европы в Барселоне в командном турнире. Россиянки заняли первое место с результатом 3994 балла. Их ближайшие преследовательницы — представительницы Италии и Венгрии — набрали по 3969 очков.

В личных соревнованиях Ксения Фральцова завоевала серебряную медаль с результатом 1357 баллов. Победила итальянка Ирена Прамполини (1363), третьей стала представительница Турции Илке Озъюксель (1356).

Серкина продемонстрировала шестой результат 1330), Ефимова – 14-й (1307), Алёна Попова – 20-й (1285).