Ларин гарантировал себе медаль ЧМ по тхэквондо в категории до 87 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Владислав Ларин, выступающий в весовой категории до 87 кг, вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе медаль. По ходу турнира он победил Давронбека Азимова из Узбекистана (21:6), иранца Саида Раджаби (20:4) и малийца Карамоко Сумаре (22:7).

За выход в финал чемпионата мира Ларин поспорит с представителем Южной Кореи Кьо Дон Ином.

Россиянка Карина Жданова (до 73 кг) в четвертьфинале уступила мексиканке Марии Эспинозе (12:16).