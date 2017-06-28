Шубенков: нравится, как СМИ пишут о госсистеме допинга в РФ без доказательств

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выразил недовольство тем, что ряд средств массовой информации используют фразу о «государственной системе допинга в России» без наличия доказательств. Ранее IAAF предоставила Шубенкову право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мне нравится, как некоторые СМИ продолжают писать о «хорошо известной государственной системе допинга в России», хотя никто этого так и не доказал» – написал Шубенков в своём «твиттере».