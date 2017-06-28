Артамонов уступил в финале ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 58 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Михаил Артамонов в финале соревнований в весовой категории до 58 кг проиграл представителю Южной Кореи Юн Чжо Чжеону со счётом 23:24. Бронза в активе мексиканца Карлоса Наварро и испанца Хесуса Тортоса Кабреро.
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Мужчины. До 58 кг
1. Юн Чжо Чжеон (Южная Корея).
2. Михаил Артамонов (Россия).
3. Карлос Наварро (Мексика) и Хесус Торторса Кабреро (Испания).
Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.