Артамонов уступил в финале ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 58 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Михаил Артамонов в финале соревнований в весовой категории до 58 кг проиграл представителю Южной Кореи Юн Чжо Чжеону со счётом 23:24. Бронза в активе мексиканца Карлоса Наварро и испанца Хесуса Тортоса Кабреро.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Мужчины. До 58 кг

1. Юн Чжо Чжеон (Южная Корея).

2. Михаил Артамонов (Россия).

3. Карлос Наварро (Мексика) и Хесус Торторса Кабреро (Испания).

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.