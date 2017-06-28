Британка Уокден выиграла золото ЧМ по тхэквондо в категории свыше 73 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. В весовой категории свыше 73 кг золото выиграла представительница Великобритании Бьянка Уокден, победившая в финале американку Джекки Галловей. Бронзовые медали завоевали южнокореянка Саебом Ан и китаянка Чжен Шуинь. Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова разделила пятое-восьмое места.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Женщины. Свыше 73 кг

1. Бьянка Уокден (Великобритания).

2. Джекки Галловей (США).

3. Чжен Шуинь (Китай) и Саебом Ан (Южная Корея).

5-8. Ольга Иванова (Россия).