Мишин: Туктамышева находится сейчас в состоянии «быть или не быть»

Алексей Мишин, тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, рассказал о том, как проходит подготовка его подопечных к новому сезону.



«Лиза находится сейчас в состоянии «быть или не быть». И наступающий сезон станет для неё определяющим. Новые программы у Лизы интересные, яркие, которые при хорошем контенте позволят решить ей самые сложные задачи.



Если говорить о других спортсменках, то нас радует прогресс Сони Самодуровой, которая в новом сезоне покажет себя не только хорошей спортсменкой, но и артисткой. Постепенно восстанавливает физическую форму Алина Соловьёва, которая мне представляется одной из самых пластичных девушек нашего фигурного катания. Что касается Лизы Нугумановой и Пети Гуменнике, то в этих ребят вложен большой труд, они многому обучены, но относительно этих спортсменов скажу так: система взаимоотношений — тренер, ученик и их родители – меня не устроила», — приводит слова Мишина официальный сайт ФФККР.