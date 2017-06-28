Торгованов не покинет пост главного тренера мужской сборной России по гандболу

Дмитрий Торгованов останется на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу, несмотря на то что исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление команды в квалификации к чемпионату Европы 2018 года.



«Предложение — не принимать отставку Дмитрия Торгованова, тем более что главный тренер не заявлял о ней», — приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарёва официальный сайт организации.



По итогам отборочного цикла Евро-2018 мужская сборная России заняла третье место в группе и не вышла на континентальное первенство.