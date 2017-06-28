Клёнов стал главным тренером мужской сборной России по гандболу U17

Исполком Федерации гандбола России, заседание которого проходит в Москве сегодня, 28 июня, единогласно проголосовал за назначение на пост главного тренера мужской сборной России U17 наставника ставропольского «Динамо-Виктор» Сергея Клёнова, сообщает официальный сайт организации.



В прошлом сезоне «Динамо-Виктор» под руководством Клёнова заняло четвёртую позицию в итоговой таблице Суперлиги чемпионата России по гандболу, а также добралось до «Финала четырёх» Кубка России, что стало лучшим достижением за всю историю ставропольского клуба.