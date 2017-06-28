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Падерина и Килин победили в стрельбе из пистолета на ЧР в Московской области

28 июня 2017, среда. 20:50. Другие

Наталья Падерина и Николай Килин одержали победу над Маргаритой Ломовой и Евгением Боровым со счётом 5:4 в финале смешанных соревнований по стрельбе из пистолета на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия, который проходит в Московской области. Обладателями бронзовых медалей стали Виталина Бацарашкина и Денис Кулаков.

Пулевая стрельба. Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. Московская область
Микст. Пистолет, 10 м

1. Наталья Падерина/Николай Килин (Удмуртия).
2. Маргарита Ломова/Евгения Боровой (Московская область).
3. Виталина Бацарашкина/Денис Кулаков (Омская область/Челябинская область).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Другие
28 июня 2017, среда
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