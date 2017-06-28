Ван Никерк установил мировой рекорд в беге на 300 м на турнире в Остраве

Южноафриканец Уэйд ван Никерк одержал победу в беге на 300 м на турнире по лёгкой атлетике в Остраве, установив попутно новый мировой рекорд — 30,81. Вторым стал Исаак Маквала из Ботсваны, а замкнул тройку лидеров ещё один представитель ЮАР Кларенс Муньяи. Предыдущий мировой рекорд — 30,85 — принадлежал американцу Майклу Джонсону, который установил его на турнире в Претории в 2000 году.



Лёгкая атлетика. Golden Spike. Острава, Чехия

Мужчины. 300 м



1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 30,81.

2. Исаак Маквала (Ботсвана) — 31,44.

3. Кларенс Муньяи (ЮАР) — 31,61.