Сидорова выиграла этап Мирового вызова в Остраве, Муллина — седьмая

Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на шестом этапе Мирового вызова по лёгкой атлетике, который проходит в Остраве (Чехия). Сидорова, выступающая в качестве нейтральной спортсменки, в лучшей попытке преодолела планку на высоте 4,70 метра. Уже в ранге победительницы Сидорова заказала высоту 4,80 м, но не смогла реализовать ни одной попытки. Второе место заняла канадка Алиша Ньюман, которой покорилась высота 4,65 м, третье — Робейлис Пейнадо из Венесуэлы (4,55 м).

Ещё одна представительница России Ольга Муллина, также выступающая под нейтральным флагом, заняла 7-е место с результатом 4,40 м. Муллина пыталась улучшить свой результат до 4,50 м, но неудачно.