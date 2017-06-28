Российские пловцы завоевали четыре медали в первый день ЧЕ среди юниоров

В Нетании (Израиль) в первый день первенства Европы по плаванию среди юниоров золотые медали завоевала российская женская кролевая эстафетная команда 4х100 м (Катарина Милутинович, Полина Осипенко, Ирина Кривоногова и Василиса Буйная).

Мужская эстафетная команда 4х100 м вольным стилем (Климент Колесников, Владимир Дубинин, Иван Гирев, Глеб Карасев) стала бронзовым призером соревнований, установив юношеский рекорд России — 3.17,99.

В личном первенстве серебро завоевал Мартин Малютин на дистанции 400 м вольным стилем, бронзовым призером стала Анастасия Кирпичникова в заплыве на 800 м вольным стилем.