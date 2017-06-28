Непомнящий одержал две победы в быстрых шахматах на этапе Гран-тура в Бельгии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша Гири, а также проиграл индийцу Вишванатану Ананду в быстрых шахматах на втором этапе серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.



Помимо Непомнящего в турнире принимают участие его соотечественник Владимир Крамник.



После трёх туров лидирует американец Уэсли Со, набравший пять очков. В активе у Непомнящего четыре балла, и он делит вторую строчку с французом Максимом Вашье-Лавгравом.



Шахматы. Этап Гран-тура. Бельгия

После трёх туров



1. Уэсли Со (США) — 5.

2-3. Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лавграв (Франция) — 4.

4-8. Магнус Карлсен (Норвегия), Владимир Крамник (Россия), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина) — все по 3.

9. Левон Аронян (Армения) — 2.

10. Баадур Джобава (Грузия) — 0.