Непомнящий одержал две победы в быстрых шахматах на этапе Гран-тура в Бельгии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша Гири, а также проиграл индийцу Вишванатану Ананду в быстрых шахматах на втором этапе серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.
Помимо Непомнящего в турнире принимают участие его соотечественник Владимир Крамник.
После трёх туров лидирует американец Уэсли Со, набравший пять очков. В активе у Непомнящего четыре балла, и он делит вторую строчку с французом Максимом Вашье-Лавгравом.
Шахматы. Этап Гран-тура. Бельгия
После трёх туров
1. Уэсли Со (США) — 5.
2-3. Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лавграв (Франция) — 4.
4-8. Магнус Карлсен (Норвегия), Владимир Крамник (Россия), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина) — все по 3.
9. Левон Аронян (Армения) — 2.
10. Баадур Джобава (Грузия) — 0.