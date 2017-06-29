Игрок сборной России по гандболу Кузнецова перешла в «Вардар»

Левая крайняя женской сборной России по гандболу Полина Кузнецова стала игроком македонского «Вардара», о чём сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.



«Полина Кузнецова продолжит выступать в Европе, она стала игроком «Вардара», за который мы болеем. Мы желаем Полине восстановиться от травмы и как можно скорее вернуться на площадку», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт ФГР.



Спортсменка также подтвердила переход и сообщила, что соглашение с новым клубом рассчитано на два года.



«Контракт с «Вардаром» рассчитан на два года. Мне давно хотелось попробовать силы в Европе, и я очень рада, что буду выступать за такой профессиональный клуб. Очень надеюсь, что, играя за «Вардар», мне удастся выйти на новый уровень», — отметила Кузнецова.



В прошлом сезоне Полина выступала в составе краснодарской «Кубани».