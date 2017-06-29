14-летний велогонщик в Италии сдал положительный допинг-тест

В Италии 14-летний велогонщик сдал положительный допинг-тест на местеролон (провирон). По информации Corriere dello Sport, это самый молодой представитель этого вида спорта за всю историю, не сумевший пройти допинг-котроль. Подросток сдал положительный тест после региональных соревнований и тут же был отстранён антидопинговым трибуналом Национального олимпийского комитета Италии.

Спортивный врач и эксперт по борьбе с допингом Карло Транквилус считает, что употребление подобного допинга в 14 лет крайне опасно для жизни спортсмена, так как влияет на его рост и развитие, давая большое количество побочных эффектов. Эксперт сравнивает взрослых, тренеров, родителей и врачей, давших препарат ребёнку, с убийцами, а их действия — с реальным преступлением.