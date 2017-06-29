Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2021 года состоится в Лейк-Плэсиде

На ежегодном конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в Солт-Лейк-Сити состоялись выборы города, который в 2021 году примет чемпионат мира, сообщает официальный сайт организации.



24 члена конгресса проголосовали за Лейк-Плэсид (США), в то время как Санкт-Морицу (Швейцария) досталось всего 19 голосов. Лейк-Плэсид уже принимал чемпионаты мира по бобслею и скелетону 10 раз, а в последний раз это было в 2012 году.



В 2019 году ЧМ состоится в Уистлере (Канада), а в 2020-м соревнования пройдут в Альтенберге (Германия).