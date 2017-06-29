Чуйнышена победила в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧЕ в Норвегии

Россиянка Анна Чуйнышена победила в прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы в Бергене (Норвегия) с результатом 423,30 балла. Второй стала немка Елена Вассен (415,00), третьей – её сестра Кристина Вассен (378,70).

В синхронных прыжках с вышки россиянки Ирина Асташкина и Полина Саекова завоевали бронзу (270,00). Победили украинки София Лыскун и Валерия Люлько (275,22), Фиби Бэнкс и Руби Бауэр из Великобритании (274,17) стали вторыми.

В прыжках с метрового трамплина россиянин Никита Николаев занял второе место (486,50). Победил швейцарец Джонатан Зуков (495,30), третьим стал украинец Илья Трушин (480,95).