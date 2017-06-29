ФБР начало расследовать дело о получении Юджином права проведения ЧМ-2021

ФБР и уголовный отдел налогового управления США приступили к расследованию получения Юджином (США) права на проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2021 году, сообщает BBC.

В апреле 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о решении провести чемпионат мира 2021 года в Юджине без процедуры выборов, хотя принять соревнования также хотел Гётеборг (Швеция).

В 2015 году своё расследования также начала французская прокуратура. Подозреваемым по этому делу стал экс-глава IAAF Ламин Диак.