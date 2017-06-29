Сборная России завоевала 6 медалей на юниорском ЧМ по пулевой стрельбе

Сборная России завоевала две золотых, две серебряных и две бронзовых медали на юниорском первенстве мира по пулевой стрельбе в Зуле (Германия). Оба золота в командных соревнованиях завоевали Александр Петров, Антон Аристархов и Михаил Исаков.

Серебро в активе Аристархова и Анастасии Галашиной. Бронзу завоевали Андрей Головков, Евгений Ищенко, Илья Марсов в командных соревнованиях и Александр Петров в личных.

Сборная России в медальном зачёте заняла четвёртое место. Первыми стали китайцы (9-4-8), вторыми — индийцы (3-2-3), третьими — украинцы (3-2-1).