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Сборная России завоевала 6 медалей на юниорском ЧМ по пулевой стрельбе

29 июня 2017, четверг. 09:58. Другие

Сборная России завоевала две золотых, две серебряных и две бронзовых медали на юниорском первенстве мира по пулевой стрельбе в Зуле (Германия). Оба золота в командных соревнованиях завоевали Александр Петров, Антон Аристархов и Михаил Исаков.

Серебро в активе Аристархова и Анастасии Галашиной. Бронзу завоевали Андрей Головков, Евгений Ищенко, Илья Марсов в командных соревнованиях и Александр Петров в личных.

Сборная России в медальном зачёте заняла четвёртое место. Первыми стали китайцы (9-4-8), вторыми — индийцы (3-2-3), третьими — украинцы (3-2-1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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