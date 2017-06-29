Сидорова: рада, что выиграла в день рождения, но всё ещё недовольна результатом

Россиянка Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями после победы в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова по лёгкой атлетике в Остраве (Чехия). Сидорова, выступавшая в качестве нейтральной спортсменки, в лучшей попытке преодолела планку на высоте 4,70 м.

«У меня сегодня очень смешанные чувства. Я рада, что выиграла в свой день рождения, но по-прежнему недовольна результатом. Соревнования длились очень долго – два с половиной часа. Перед высотой 4,70 началась церемония открытия, и я заволновалась, потому что на тот момент я шла второй и надо было обязательно преодолевать эту высоту. Потом перерыв…

В конце я очень устала, но считаю, что в любом случае должна была брать 4,80. Зато теперь смело можно считать меня взрослой – мне 26, и я прыгаю на шестах длиной 4,60! Просто к новым шестам нужно привыкнуть, и дальше, я уверена, всё будет намного лучше!" — цитирует Сидорову «Лёгкая атлетика России».