Хикки: власти Ирландии отвернулись от меня

Бывший президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, отстранённый от занимаемой должности на период расследования дела о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, сказал, что ирландские власти отвернулись от него после ареста на Играх-2016.

«Я всегда был в хороших отношениях с министром спорта Ирландии. Думаю, он должен проявлять большую заботу и внимание к проблемам своих соотечественников. Когда я прибыл в Ирландию, то почувствовал, власти страны отвернулись от меня. Мне хотелось бы получить больше поддержки от правительства.

Я почти 30 лет возглавлял НОК Ирландии, и мой арест стал отличным поводом для недоброжелателей покритиковать меня. Меня выставляли преступником международного масштаба, который участвует в мафиозном заговоре. Но МОК оказывает мне поддержку в этой сумасшедшей ситуации», — цитирует Хикки Inside the Games.

Во время Игр-2016 71-летний ирландец был арестован, а в конце августа его выпустили из тюрьмы, но обязали оставаться в Бразилии до конца расследования. В ноябре суд позволил Хикки покинуть страну из-за неудовлетворительного состояния здоровья при условии внесения залога в размере 410 тыс. евро, а в декабре он улетел из Бразилии.