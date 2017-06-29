IAAF дисквалифицировала тренера Людмилу Федориву до 2019 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала российского тренера Людмилу Федориву до 21 сентября 2019 года, сообщает пресс-релиз IAAF.

В январе 2016 года ВФЛА на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА дисквалифицировала Федориву за нарушение антидопинговых правил на 4 года с 22 сентября 2015 года. В июне того же года в соответствии с решением спортивного арбитража при Торгово-промышленной палате РФ решение о дисквалификации Федоривой было отменено.

В числе её учеников была её дочь Александра Федорива, победившая на Олимпиаде-2008 в эстафете 4x100 м с Евгенией Поляковой, Юлией Гущиной и Юлией Чермошанской в эстафете 4 по 100 метров. Позднее допинг-проба Чермошанской дала положительный результат, и результат россиянок был аннулирован.

Также IAAF подтвердила дисквалификации на четыре года российских бегуний Анастасии Капачинской, Инги Абитовой и бегуна Дениса Алексеева.