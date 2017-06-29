Ларин завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо, Кузнецов — бронзу

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Владислав Ларин (до 87 кг) стал серебряным призёром, проиграв в финале немцу Александру Бахману (9:11). Россиянин Роман Кузнецов (свыше 87 кг) в полуфинале уступил британцу Магаме Чо (4:22) и завоевал бронзу.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Мужчины. До 87 кг

1. Александр Бахман (Германия).

2. Владислав Ларин (Россия).

3. Кьо Дон Ин (Южная Корея) и Иван Трайкович (Словения).

Свыше 87 кг

1. Абдул Иссуфу (Нигер).

2. Магама Чо (Великобритания).

3. Энтони Обаме (Габон) и Роман Кузнецов (Россия).



Женщины. До 73 кг

1. Милица Мандич (Сербия).

2. Хьери О (Южная Корея).

3. Решми Огинк (Голландия) и Мария Эспиноза (Мексика).

5-8. Карина Жданова (Россия).