Ларин завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо, Кузнецов — бронзу

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Владислав Ларин (до 87 кг) стал серебряным призёром, проиграв в финале немцу Александру Бахману (9:11). Россиянин Роман Кузнецов (свыше 87 кг) в полуфинале уступил британцу Магаме Чо (4:22) и завоевал бронзу.
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Мужчины. До 87 кг
1. Александр Бахман (Германия).
2. Владислав Ларин (Россия).
3. Кьо Дон Ин (Южная Корея) и Иван Трайкович (Словения).
Свыше 87 кг
1. Абдул Иссуфу (Нигер).
2. Магама Чо (Великобритания).
3. Энтони Обаме (Габон) и Роман Кузнецов (Россия).
Женщины. До 73 кг
1. Милица Мандич (Сербия).
2. Хьери О (Южная Корея).
3. Решми Огинк (Голландия) и Мария Эспиноза (Мексика).
5-8. Карина Жданова (Россия).