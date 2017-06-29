Кавендиш: если бы не болезнь, я бы побил рекорд Меркса уже в этом году

Британский велогонщик Марк Кавендиш, выступающий в Dimension Data, отметил, что в этом сезоне у него вряд ли получится побить рекорд Эдди Меркса по общему количеству побед на «Тур де Франс».



«Я полностью уверен, что являюсь лучшим спринтером в мире. Если бы не болезнь, я бы побил рекорд уже в этом году. Соревновательный огонь во мне ещё горит, но нужно быть реалистом. Это как в MotoGP — «Дукати» всегда быстрее «Хонды». Так вот, сейчас я совсем не «Дукати». Тем не менее если бы я собирался сдаться после первой недели, то вообще не поехал бы на «Тур».



Худшее для меня — это принимать участие в спринте и проиграть. И не потому, что это плохо влияет на меня психологически, и не потому, что это влияет на настроение всей команды, а потому, что они воодушевляют других гонщиков», — приводит слова Кавендиша Velonews.



Рекорд Меркса составляет 34 победы, а Кавендиш пока выиграл 30 этапов «Тур де Франс».