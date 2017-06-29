Пловчиха Егорова установила рекорд ЧЕ среди юниоров на дистанции 200 м на спине

Россиянка Полина Егорова одержала победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, который проходит в Израиле, установив при этом новый рекорд турнира — 2 минуты и 8,93 секунды. Предыдущее достижение также принадлежало россиянке — Дарье Устновой — и было установлено в 2014 году.



Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Нетания, Израиль

Юниоры. Брасс, 200 м



1. Евгений Сомов (Россия) — 2.10,79.

2. Валентин Байер (Россия) — 2.13,54.

3. Никита Коптелов (Россия) — 2.13,78.



Спина, 100 м



1. Каспер Стоковский (Польша) — 54,60.

2. Климент Колесников (Россия) — 54,69.

3. Тьерри Боллин (Швейцария) — 54,92.



Юниорки. Спина, 200 м



1. Полина Егорова (Россия) — 2.08,93.

2. Анастасия Авдеева (Россия) — 2.09,91.

3. Татьяна Салкуцан (Молдавия) — 2.10,12.



Вольный стиль, 100 м



1. Маррит Стинберген (Нидерланды) — 54,13.

2. Барбора Сееманова (Чехия) — 54,62.

3. Василисса Буйная (Россия) — 55,58.