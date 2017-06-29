IAAF допустила 9 россиян к участию под нейтральным флагом в ЧМ U18 в Найроби

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила девять российских спортсменов к участию под нейтральным флагом в чемпионате мира U18, который пройдёт с 12 по 16 июля в Найроби, сообщает официальный сайт организации.



Индивидуальные путёвки на турнир получили Оксана Галиуллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Салават Илкаев (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Полина Миллер (спринтерский бег), Варвара Насибулина (спринтерский бег), Данила Тундуков (бег на средние дистанции), Валентина Ульянова (прыжки в высоту).