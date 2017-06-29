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Терновой и Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

29 июня 2017, четверг. 23:34. Другие

Россияне Руслан Терновой и Максим Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду в Бергене (Норвегия). Второе место заняли британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, а бронзовые награды завоевали румыны Аурелиан Драгомир и Алин-Иоан Ронту.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Берген, Норвегия
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Руслан Терновой / Максим Малофеев (Россия) — 350,37.
2. Мэтью Диксон / Ноа Уильямс (Великобритания) — 344,28.
3. Аурелиан Драгомир / Алин-Иоан Ронту (Румыния) — 283,92.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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29 июня 2017, четверг
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