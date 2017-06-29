Терновой и Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

Россияне Руслан Терновой и Максим Малофеев победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду в Бергене (Норвегия). Второе место заняли британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, а бронзовые награды завоевали румыны Аурелиан Драгомир и Алин-Иоан Ронту.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Берген, Норвегия

Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки



1. Руслан Терновой / Максим Малофеев (Россия) — 350,37.

2. Мэтью Диксон / Ноа Уильямс (Великобритания) — 344,28.

3. Аурелиан Драгомир / Алин-Иоан Ронту (Румыния) — 283,92.