Хомашко занял восьмое место на турнире по конкуру в Кроненберге

В Кроненберге (Нидерланды) прошёл международный турнир по конкуру, в котором приняли участие российские спортсмены Алёна Бабушкина, Арина Дельдинова и Сергей Хомашко.

В маршруте CSI1* с высотой препятствий до 130 см Бабушкина на Кол Ми Пол 2 заняла 14-е место с результатом 71,78 секунды; 0 штрафных очков. В маршруте CSI1* в две фазы с высотой препятствий до 130 см Алёна на Кол Ми Пол 2 стала девятой — 35,81 секунды; 0 штрафных очков. Арина Дельдинова на Хане заняла 12-е место — 37,74 секунды; 0 штрафных очков.



Сергей Хомашко на Клиадэй показал восьмой результат в маршруте CSI2* с высотой препятствий до 135 см с перепрыжкой — 46,97 секунды; 0 штрафных очков.