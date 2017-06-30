Котков вышел в финал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 80 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Антон Котков, выступающий в весовой категории до 80 кг, вышел в финал соревнований.

По ходу турнира он победил представителя Тринидада и Тобаго Исайю Поллара (дисквалификация), иранца Эрфаниана Данешвара (20:14), южнокорейца Ен Хьюн Пака (10:5) и норвежца Ричарда Ордемана (8:6), а в полуфинале оказался сильнее британца Дэймона Самсума (12:10).

Ранее Татьяна Кузьмина завоевала бронзу в категории до 62 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.