Котков завоевал серебро чемпионата мира по тхэквондо в категории до 80 кг

В Мучжу (Южная Корея) завершился чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Антон Котков (до 80 кг) стал серебряным призёром в весовой категории до 80 кг. В финале он проиграл азербайджанцу Миладу Бейги Харчегани (3:21).
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Мужчины. До 63 кг
1. Чжао Шуай (Китай).
2. Мирхашем Хоссейни (Иран).
3. Махаммад Маммадов (Азербайджан) и Брэдли Сайнден (Великобритания).
5-8. Болат Изктдинов (Россия).
До 80 кг
1. Милад Бейги Харчегани (Азербайджан).
2. Антон Котков (Россия).
3. Аарон Кук (Молдавия) и Дэймон Сансум (Великобритания).
Женщины. До 57 кг
1. А Рюм Ли (Южная Корея).
2. Хетика Илгун (Турция).
3. Никита Гласнович (Швеция) и Джейд Джонс (Великобритания)…
17-32. Екатерина Ким (Россия).
До 62 кг
1. Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар).
2. Кимия Ализаде Зенурин (Иран).
3. Татьяна Кузьмина (Россия) и Со Хи Ким (Южная Корея).
Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте (1 золото, 4 серебра и 2 бронзы). Первыми стали южнокорейцы (5-1-4), вторыми — турки (2-1-0), третьими – сербы (2-0-0).