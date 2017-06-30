Котков завоевал серебро чемпионата мира по тхэквондо в категории до 80 кг

В Мучжу (Южная Корея) завершился чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Антон Котков (до 80 кг) стал серебряным призёром в весовой категории до 80 кг. В финале он проиграл азербайджанцу Миладу Бейги Харчегани (3:21).



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Мужчины. До 63 кг

1. Чжао Шуай (Китай).

2. Мирхашем Хоссейни (Иран).

3. Махаммад Маммадов (Азербайджан) и Брэдли Сайнден (Великобритания).

5-8. Болат Изктдинов (Россия).

До 80 кг

1. Милад Бейги Харчегани (Азербайджан).

2. Антон Котков (Россия).

3. Аарон Кук (Молдавия) и Дэймон Сансум (Великобритания).



Женщины. До 57 кг

1. А Рюм Ли (Южная Корея).

2. Хетика Илгун (Турция).

3. Никита Гласнович (Швеция) и Джейд Джонс (Великобритания)…

17-32. Екатерина Ким (Россия).

До 62 кг

1. Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар).

2. Кимия Ализаде Зенурин (Иран).

3. Татьяна Кузьмина (Россия) и Со Хи Ким (Южная Корея).

Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте (1 золото, 4 серебра и 2 бронзы). Первыми стали южнокорейцы (5-1-4), вторыми — турки (2-1-0), третьими – сербы (2-0-0).