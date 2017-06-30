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Козловский: IAAF хочет, чтобы дети отвечали за то, что когда-то сделали взрослые

30 июня 2017, пятница. 14:26. Другие

Член исполкома Европейских олимпийских комитетов Александр Козловский сказал, что выступает против позиции Международной ассоциации легкоатлетических федераций, согласно которой российские легкоатлеты на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии должны выступать под нейтральным флагом. Фестиваль пройдёт 23-28 июля в Дьоре.

«Нам важно, чтобы все российские спортсмены выступали в Венгрии в российской форме и под российским флагом. То, что сейчас предлагается Международной федерацией лёгкой атлетики, для нас недопустимо и неприемлемо. Они требуют распространить санкции, которые были наложены на взрослых спортсменов, теперь и на детей.

Нас с президентом IAAF Себастьяном Коэ связывают долгие годы близких взаимоотношений, и я готов в лицо сказать ему, что это недопустимо. Я сейчас в том возрасте, что могу и пропустить какое-то спортивное событие, но на венгерский фестиваль я поеду на весь срок и буду наблюдать, чтобы были соблюдены все требования ЕОК в отношении российских спортсменов. Мою позицию также разделяет исполняющий обязанности президента ЕОК и большинство нашего исполкома.

То, что делает сейчас IAAF, является ярким примером введения коллективной ответственности за проступки отдельных личностей. Федерация хочет, чтобы дети отвечали за то, что когда-то сделали какие-то взрослые люди.

Повторюсь, Европейский олимпийский комитет выступает за то, чтобы в спорте торжествовала справедливость и правил закон. Для нас распространять санкции на детей неприемлемо, поэтому как хозяева Европейского олимпийского фестиваля мы такое допустить не можем. Именно эту позицию мы выработали неделю назад на нашей последней встрече в Брюсселе", — цитирует Козловского ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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30 июня 2017, пятница
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