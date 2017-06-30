Балахничёв: IAAF не должна играть в русофобию на таком трепетном детском уровне

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить девять российских спортсменов к участию под нейтральным флагом в чемпионате мира U18, а также оценил ситуацию с предстоящем выступлением российских легкоатлетов на юношеском олимпийским фестивале в Дьоре под флагом своей страны. IAAF хочет, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, но исполком Европейских олимпийских комитетов настаивает на обратном.

«Наша команда была допущена до юношеского чемпионата мира в Кении без права участия тренера и обслуживающего персонала. Я считаю, что это нарушение прав спортсмена быть надлежащим образом обеспеченным во время соревнования, которое опасно для здоровья. Та же история повторится на чемпионате мира в Лондоне, куда наша команда должна будет также поехать без тренеров, врачей, массажистов. Зачем они ставят ребят в такое положение, когда может случиться всё что угодно, а помощи ждать будет неоткуда?

Что касается олимпийского фестиваля, он проводится под эгидой МОК, и федерация там имеет ограниченные права. Наша команда должна была выступать под флагом олимпийского комитета и России. Те ограничения, которые наложены, носят беспринципный характер, потому что это не имеет отношения к детям. Они не виноваты. Ладно, виноват я, старшее поколение функционеров, но причём тут эти дети?

У меня возникает вопрос: как мы объясним этим детям, которые только начинают соревноваться, что именно они находятся в уязвимом положении? А каком патриотизме в воспитательном аспекте может идти речь, когда допуск на соревнования осуществляется без флага Российской Федерации, без персонала и фактически без заботы государства? Это очень сомнительный шаг со стороны IAAF. Они должны проявлять добрую волю, а не играть в русофобию на таком трепетном детском уровне», – сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.