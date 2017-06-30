Шамилов победил на этапе Гран-при по дзюдо в Китае

В Хух-Хото (Китай) стартовал этап Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований в активе россиян три призовых места. Победу одержал Якуб Шамилов (до 66 кг), второй стала Ирина Долгова (до 48 кг), третьим – Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг).
Дзюдо. Этап Гран-при. Хух-Хото
Мужчины. До 60 кг
1. Тору Сисиме (Япония).
2. Амартувшин Дашдава (Монголия).
3. Болдбаатар Ганбат (Монголия) и Роберт Мшвидобадзе (Россия).
До 66 кг
1. Якуб Шамилов (Россия).
2. Георгий Зантарая (Украина).
3. Юки Хасигути (Япония) и Башху Ендонперенлей (Монголия).
Женщины. До 48 кг
1. Ючжеон Кан (Южная Корея).
2. Ирина Долгова (Россия).
3. Дарья Билодид (Украина) и Цзян Яхон (Китай).
До 52 кг
1. Сон Сим Рим (КНДР).
2. Екатерина Гуйча (Канада).
3. Уранцецег Мунхбат (Монголия) и Ван Син (Китай).
До 57 кг
1. Момо Тамаоки (Япония).
2. Сумия Доржсурен (Монголия).
3. Джессика Климкайт (Канада) и Виола Вехтер (Германия).