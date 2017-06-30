Крамник уступает только Карлсену в обновленном рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с третьей на вторую строчку обновлённого рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В активе Крамника 2812 баллов. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен, опережающий россиянина на 10 баллов. На третьем месте идёт американец Уэсли Со (2810).

Россиянин Сергей Карякин опустился с 11-й на 12-ю строчку (2773). Следом за ним располагается Александр Грищук (2761). Также в топ-20 расположились Пётр Свидлер (2749) и Ян Непомнящий (2742).