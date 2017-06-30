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Со выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour, Крамник и Непомнящий делят 5-е место

30 июня 2017, пятница. 21:31. Другие

На втором этапе Grand Chess Tour в Лёвене (Бельгия) состоялись заключительные три тура соревнований в быстрые шахматы. Победителем стал американец Уэсли Со, набравший 14 очков из 18 (за победу начислялось 2 очка, за ничью — 1).

Россиянин Ян Непомнящий в третий день турнира сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном и с Со, а также проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Другой представитель России Владимир Крамник обыграл грузина Баадура Джобаву и украинца Василия Иванчука, а также разошелся миром с Анишем Гири из Нидерландов.

В итоге и Непомнящий, и Крамник набрали по 9 очков и поделили с армянином Левоном Ароняном 5-7-е места. Ворым после рапида стал Вашье-Лаграв, третьим – Карлсен.

Теперь участникам 1 и 2 июля предстоит сыграть двухкруговой турнир в блиц.

Итоги рапида

1. Уэсли Со – 14.
2. Максим Вашье-Лаграв – 12.
3. Магнус Карлсен – 11.
4. Аниш Гири – 10.
5-7. Левон Аронян, Владимир Крамник, Ян Непомнящий — по 9.
8. Вишванатан Ананд – 8.
9. Василий Иванчук – 7.
10. Баадур Джобава — 1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Крамник Магнус Карлсен
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