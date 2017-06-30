Велогонщик Уиггинс намерен завоевать своё шестое олимпийское золото в гребле

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс намерен завоевать шестое золото на Олимпийских играх в Токио в 2020 году в соревнованиях по академической гребле. Профессиональную карьеру велогонщика Уиггинс завершил в 2016 году в возрасте 36 лет, выиграв свое пятое олимпийское золото в мужской командной гонке преследования в составе сборной Великобритании на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Я начал заниматься греблей после завершения карьеры, чтобы держать себе в форме, но я стал показывать довольно хорошие результаты и решил заняться греблей профессионально. Сейчас я тренируюсь семь дней в неделю. В декабре я буду участвовать в чемпионате Великобритании. Посмотрим, как далеко смогу зайти. Может быть, до шестого олимпийского золота? Возможно, это выглядит бредово. И сейчас я далек от этой цели. Но если буду тренироваться 18 месяцев, то почему бы и нет?» — приводит слова Уиггинса Daily Mail.