Пятиборцы Тарасов и Зуев стали чемпионами Европы среди юниоров в эстафете

Россияне Иван Тарасов и Андрей Зуев завоевали титул чемпионов Европы по современному пятиборью среди юниоров в эстафете. Первенство континента проходит в Барселоне (Испания).

Россияне были только шестыми в плавании и конкуре, но сумели подняться на второе место после фехтования. Обладатели медалей определились в «комбайне». Лидировавшую сборную Беларуси сумели обойти и россияне, и чехи. Отметим, что Тарасов и Зуев на финише опередили чехов на 10 секунд.



Современное пятиборье. Чемпионат Европы среди юниоров. Барселона, Испания

Юниоры. Эстафета

1. Иван Тарасов / Андрей Зуев (Россия) – 1507.

2. Марек Грыч / Мартин Влах (Чехия) – 1497.

3. Евгений Орёл / Иван Хамцов (Беларусь) – 1492.