«Ростов-Дон» сыграет в группе с действующим победителем ЛЧ

В Любляне прошла жеребьёвка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов — 2017/18 среди женских команд. «Ростов-Дон» попал в группу B, где сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов венгерским «Дьером», датским «Мидтьюлландом» и французским «Брестом», получившим «уайлд кард».

Матчи группового этапа пройдут с 6 октября по 19 ноября. Основной раунд начнётся 26 января 2018 года и завершится 11 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся 6-8 и 13-15 апреля. «Финал четырёх» Лиги чемпионов намечен на 11-12 мая.

«Мы попали в фантастическую группу! Теперь наши гандболистки знают будущих соперников, и это позволит нам провести отличную подготовку летом. Мы уважаем все команды, с которыми нам предстоит сыграть, но никого не боимся!» — приводит слова главного тренера российской команды Фредерика Бужана пресс-служба ростовского клуба.