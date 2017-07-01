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«Чеховские медведи» узнали соперников по группе Лиги чемпионов

1 июля 2017, суббота. 00:09. Другие

В Любляне прошла жеребьёвка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов — 2017/18 среди мужских команд. Россию в самом престижном клубном турнире Европы представят «Чеховские медведи», ставшие чемпионами России в 16-й раз подряд, сообщает пресс-служба ФГР.

Российский клуб попал в группу D, где его соперниками стали французский «Монпелье», турецкий «Бешикташ», македонский «Металлург» и украинский «Мотор». Ещё одна команда определится по итогам квалификации, в которой принимают участие португальский «Спортинг», словацкий «Татран», австрийский «Хард» и финский «Риихимяки Кокс».

Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов «Чеховским медведям» необходимо занять в группе первое или второго место. Тогда подмосковный клуб получит право принять участие в стыковых матчах за выход в плей-офф турнира.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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ГК Чеховские медведи
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