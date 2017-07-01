Мустафа: если турнир проходит в Германии, то ИГФ может немного расслабиться

Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа выразил уверенность в успешном проведении женского чемпионата мира – 2017 в Германии.

«Если крупный гандбольный турнир проводит Германия, то мы в штаб-квартире ИГФ можем позволить себе немного расслабиться, в успешном проведении соревнования у нас нет сомнений. По организации чемпионат мира в декабре будет одним из лучших.

Мужской чемпионат мира 2007 года в Германии, на играх которого побывали 750 тыс. зрителей, до сих пор остаётся самым посещаемым гандбольным турниром. В январе этого года Франция хотела взять пальму первенства себе, но всё-таки мужской ЧМ-2017 по посещаемости на сегодняшний день занимает второе место», — приводит слова Мустафы официальный сайт Федерации гандбола России.