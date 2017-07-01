Сотникова: больше ни слова не скажу о том, собираюсь ли кататься дальше

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в одиночном женском фигурном катании россиянка Аделина Сотникова, которой в субботу, 1 июля, исполняется 21 год, поблагодарила поклонников за поддержку, а также ответила критикам.

«Спасибо, мои дорогие и любимые поклонники-болельщики. Я самая счастливая от того, что у меня в жизни есть своя Армия! Я не хочу много говорить что-то про спорт, я вообще не хочу говорить об этом. Лучше делать, а не говорить… Да, у меня достаточно тяжёлая травма, после которой я пытаюсь восстановиться, но это не значит, что я сдамся.

Больше всего нравится, когда я натыкаюсь на записи людей про то, что всё подделано и эта травма — очередной обман… Я своим здоровьем шутить не собираюсь. Я будущая мать, жена, хочу быть для своей будущей семьи здоровой, энергичной, весёлой. Вот поэтому прошу относиться не только ко мне, но и к любому профессиональному спортсмену с уважением. И пожелаем всем нам здоровья. Я знаю, что говорить можно сколько угодно. Нужно показывать это делом. Вот поэтому я ни слова больше не скажу про свои болячки, собираюсь ли я кататься дальше, где я буду участвовать. Вы всё сами это увидите", — написала Сотникова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись Сотниковой вы можете в сети «Инстаграм».