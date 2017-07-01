Россиянки заняли весь пьедестал в лазании на скорость на ЧЕ в Италии

В Кампителло-ди-Фасса (Италия) стартовал чемпионат Европы по скалолазанию. В первый день соревнований были разыграны два комплекта наград в лазании на скорость.

Среди женщин в финальную четвёрку пробились исключительно россиянки. В решающем забеге обладатель Кубка мира – 2016 Юлия Каплина выиграла у чемпионки мира – 2016 Анны Цыгановой, опередив её на 2,31 секунды. В забеге за третье место Елена Ремизова оказалась быстрее чемпионки мира – 2015 и двукратной обладательницы Кубка мира Марии Красавиной на 0,02 секунды.



В мужской части соревнований на скорость победу праздновал поляк Марчин Дженски, вторым стал украинец Даниил Болдырев, а бронзу завоевал трёхкратный обладатель Кубка мира россиянин Станислав Кокорин. В забеге за третье место он выиграл шесть сотых секунды у итальянца Людовико Фоссали.