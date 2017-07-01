Видеообзор первых дней второго этапа регаты RC44 Championship Tour в Италии

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team одержала первую победу на старте второго этапа RC44 Championship Tour, который открылся 29 июня в Порто Черво (Италия).



Российский экипаж Кирилла Фролова после двух дней гонок идёт на четвёртой позиции общего зачёта. Лидирует российская команда «Катюша», а одноклубники Bronenosec Sailing Team из «Тим Ники» идут пятыми. Гонки в Порто Черво продлятся до 2 июля.

Посмотреть видеосюжет о первых днях соревнований на Сардинии вы можете на Youtube.