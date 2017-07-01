Ярцев — бронзовый призёр этапа Гран-при по дзюдо в весе до 73 кг

Россиянин Денис Ярцев завоевал бронзовую награду турнира Гран-при по дзюдо в Хух-Хото (Китай) в весовой категории до 73 кг. Победил китаец Саиньцзиригала. Среди женщин в весе до 63 кг первенствовала японка Мику Тасиро.
Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай
Мужчины. Весовая категория до 73 кг
1. Саиньцзиригала (Китай).
2. Артур Маржелидон (Канада).
3. Денис Ярцев (Россия).
3. Мохаммад Бариманлу (Иран).
Женщины. Весовая категория до 63 кг
1. Мику Тасиро (Япония).
2. Катрин Утервурзахер (Австрия).
3. Эдвига Гвенд (Италия).
3. Магдалена Крсакова (Австрия).
5. Екатерина Валькова (Россия)…
9-16. Дарья Давыдова (Россия).