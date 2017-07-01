Российские ватерполистки проиграли Италии на турнире в Португалете

Женская сборная России по водному поло во втором туре международного турнира в Португалете (Испания) в упорной борьбе уступила команде Италии со счётом 10:11.

Накануне подопечные Александра Гайдукова уступили сборной Греции со счётом 10:13, а 2 июля в заключительной встрече турнира постараются одержать первую победу в противостоянии с хозяйками бассейна из Испании. Накануне итальянки победили испанок со счётом 9:8.

Водное поло. Женщины. Международный турнир. Португалете, Испания

Второй тур

Италия — Россия — 11:10.