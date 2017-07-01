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Хубецов завоевал серебро этапа Гран-при по дзюдо в Китае, у Лаппинагова бронза

1 июля 2017, суббота. 14:44. Другие

Россиянин Алан Хубецов завоевал серебряную награду турнира Гран-при по дзюдо в Хух-Хото (Китай) в весовой категории до 81 кг. В финале Алан уступил канадцу Антуану Валуа-Фортье. Ещё один представитель России Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром в этой категории.

Среди женщин в весе до 70 кг первенствовала японка Наеко Маеда, а россиянки Алёна Прокопенко и Татьяна Коваленко проиграли в 1/8 финала.

Дзюдо. Турнир Гран-при. Хух-Хото, Китай

Мужчины. Весовая категория до 81 кг
1. Антуан Валуа-Фортье (Канада).
2. Алан Хубецов (Россия).
3. Аслан Лаппинагов (Россия).
3. Ласло Чокнаи (Венгрия).

Женщины. Весовая категория до 70 кг
1. Наеко Маеда (Япония).
2. Сеонгьон Ким (Южная Корея).
3. Наташа Аусма (Нидерланды).
3. Барбара Матич (Хорватия)…
9-16. Алёна Прокопенко (Россия).
9-16. Татьяна Коваленко (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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1 июля 2017, суббота
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